Автор подаренной Путину картины рассказала о презенте от Гладкова Белгородская художница Лисич рассказала, что губернатор Гладков прислал ей букет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил роскошный букет художнице Анастасии Лисич, чью картину на обломке ракеты ПВО он ранее передал президенту России Владимиру Путину, о чем деятель искусства написала в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что кроме творчества занимается бытовыми делами.

Утром я обливаю детей водой из пульверизатора, днем получаю цветы от губернатора, — рассказала Лисич.

До этого художница в ироничной манере поделилась с подписчиками новостью о неожиданном звонке из администрации. Она добавила, что после этого «быстренько себя закучерявила».

Ранее стало известно, что Гладков в ходе встречи с российским лидером в Кремле подарил ему картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпасов от комплекса противовоздушной обороны. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».

До этого Гладков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты Белгородщины. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению.