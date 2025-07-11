Автор подаренной Путину картины рассказала о презенте от Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил роскошный букет художнице Анастасии Лисич, чью картину на обломке ракеты ПВО он ранее передал президенту России Владимиру Путину, о чем деятель искусства написала в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что кроме творчества занимается бытовыми делами.
Утром я обливаю детей водой из пульверизатора, днем получаю цветы от губернатора, — рассказала Лисич.
До этого художница в ироничной манере поделилась с подписчиками новостью о неожиданном звонке из администрации. Она добавила, что после этого «быстренько себя закучерявила».
Ранее стало известно, что Гладков в ходе встречи с российским лидером в Кремле подарил ему картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпасов от комплекса противовоздушной обороны. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».
До этого Гладков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты Белгородщины. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению.