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11 июля 2025 в 20:35

Автор подаренной Путину картины рассказала о презенте от Гладкова

Белгородская художница Лисич рассказала, что губернатор Гладков прислал ей букет

Встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым Встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил роскошный букет художнице Анастасии Лисич, чью картину на обломке ракеты ПВО он ранее передал президенту России Владимиру Путину, о чем деятель искусства написала в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что кроме творчества занимается бытовыми делами.

Утром я обливаю детей водой из пульверизатора, днем получаю цветы от губернатора, — рассказала Лисич.

До этого художница в ироничной манере поделилась с подписчиками новостью о неожиданном звонке из администрации. Она добавила, что после этого «быстренько себя закучерявила».

Ранее стало известно, что Гладков в ходе встречи с российским лидером в Кремле подарил ему картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпасов от комплекса противовоздушной обороны. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».

До этого Гладков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты Белгородщины. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению.

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