Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле подарил ему картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпасов от комплекса противовоздушной обороны, передает пресс-служба Кремля. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород, не сдается».

Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни <…> Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (снаряда от комплекса — NEWS.ru) С-400 стала рисовать эти картины, — сказал Гладков.

В ответ глава государства поблагодарил губернатора за презент и назвал картину душевной. Он также попросил передать благодарность автору изображения.

Ранее Гладков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты Белгородщины. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению.

Он также сообщил о продолжающихся попытках ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области. Однако, как отметил губернатор, все подобные попытки успешно пресекаются российскими военными. Ситуация в приграничном регионе остается напряженной на протяжении нескольких лет.