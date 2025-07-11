Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 14:29

Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент

Гладков преподнес в подарок Путину картину на осколке снаряда ПВО

Владимиру Путину подарили картину белгородской художницы Владимиру Путину подарили картину белгородской художницы Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле подарил ему картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпасов от комплекса противовоздушной обороны, передает пресс-служба Кремля. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород, не сдается».

Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни <…> Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (снаряда от комплекса — NEWS.ru) С-400 стала рисовать эти картины, — сказал Гладков.

В ответ глава государства поблагодарил губернатора за презент и назвал картину душевной. Он также попросил передать благодарность автору изображения.

Ранее Гладков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты Белгородщины. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению.

Он также сообщил о продолжающихся попытках ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области. Однако, как отметил губернатор, все подобные попытки успешно пресекаются российскими военными. Ситуация в приграничном регионе остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Россия
Владимир Путин
Вячеслав Гладков
Белгородская область
картины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд потребовал, чтобы МТС перечислил три млрд рублей в бюджет России
Водоворот засосал девочку в реку
Дело пострадавшего в Шереметьево малыша приняло новый оборот
Юрист дал совет россиянам, желающим играть на бирже
В США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
В России резко подорожала зимняя резина
Раскрыто, что могло быть на борту летевшего над Киевом Ан-124
Рыдающей девушке Старовойта не дали сесть рядом с его семьей на похоронах
Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент
Между Россией и Аргентиной возник новый импульс сотрудничества
Психолог рассказал, в чем главная проблема зумеров как работников
Гладков рассказал Путину о последствиях атак ВСУ для сельского хозяйства
«На штанах следы крови»: мужчина насиловал падчерицу при беременной жене
Блокаднице выплатят 150 тысяч рублей из-за падения на тротуаре в Петербурге
Гладков раскрыл главную проблему Белгородской области
Глава ТПП раскрыл, есть ли конкуренция между бизнесами стран БРИКС и G20
Путин примет у себя руководителя российского региона на фоне атак ВСУ
Российского вице-премьера обвинили в «краже украинского зерна»
Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» понадобилась помощь медиков
Терапевт перечислил самые полезные виды варенья
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.