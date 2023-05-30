Минобороны России: Киев атаковал Москву дронами, все они поражены

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Россия. Москва. Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома №92 корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)

Украина атаковала Москву восемью дронами, все они поражены, сообщили в Минобороны РФ. Пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Министерство назвало произошедшее террористической атакой.

Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, — следует из сообщения МО.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения. Двум жителям города потребовалась медпомощь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил атаку дронов, сообщив, что в нескольких районах жители могли слышать звуки взрывов из-за работы ПВО. По словам Воробьева, на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников.

РБК со ссылкой на два близких к МВД источника сообщал, что в Москве и Подмосковье сбили более 10 беспилотников со взрывчаткой.

Как рассказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» и сын Дмитрия Рогозина Алексей, столица была атакована ранее неизвестными дронами самолетного типа. Он объяснил, что размах крыла таких дронов составляет не менее четырех метров, а дальность полета — от 400 до 1000 километров.