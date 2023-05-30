Силовики назвали число атаковавших Москву дронов со взрывчаткой РБК: Москву атаковали более 10 дронов со взрывчаткой

Фото: Александр Щербак/ТАСС

РБК со ссылкой на два близких к МВД источника сообщил, что утром 30 мая в Москве и Подмосковье сбили более 10 беспилотников со взрывчаткой. Один из собеседников издания рассказал, что дроны были сбиты в районах Одинцово, Истры и Красногорска. Другой источник отметил, что еще два БПЛА посадили в Новой Москве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным источников РБК, летательные аппараты и их обломки направили на экспертизу. Специалисты исследуют особенности конструкции устройств. По предварительным данным, некоторые дроны были оборудованы зарядами небольшой мощности. Один источник утверждает, что БПЛА были «кустарно доработаны».

Издание также пишет, что поиском операторов и мест запуска дронов занимаются сотрудники местных подразделений ФСБ и МВД.

Telegram-каналы писали о сбитых БПЛА в количестве от 25 до 32.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что в результате атаки дронов незначительные повреждения получили несколько зданий в столице. По словам главы города, серьезно никто не пострадал. Позднее градоначальник рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, при этом госпитализация никому из них не потребовалась, им оказали помощь на месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что в регионе работала ПВО. По его словам, несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице.