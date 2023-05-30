Жителям Москвы понадобилась медпомощь после атаки дронов Собянин: два человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека обратились за медпомощью после утренней атаки БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Серьезных ранений ни у кого нет, госпитализация не понадобилась, помощь оказали на месте. Экстренные службы и несколько бригад скорой помощи продолжают работу.

По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте, — написал мэр.

Ранее он подтвердил атаку на столицу. По словам Собянина, повреждения в домах незначительны. Telegram-канал «112» сообщал, что три дома в Москве были атакованы дронами, последний, по предварительным данным, упал на Ленинском проспекте. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в регионе работала ПВО, поэтому многие жители утром могли слышать звуки взрывов. Глава Подмосковья призвал сохранять спокойствие.

В распоряжении NEWS.ru появились кадры с места падения беспилотника, врезавшегося в жилой дом на улице Атласной в Новой Москве. Рядом со зданием были обнаружены обломки, похожие на крылья БПЛА. На месте работают экстренные службы.