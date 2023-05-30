Сын Рогозина: Москву атаковали неизвестные ранее дроны

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Москву атаковали ранее неизвестные дроны самолетного типа, написал в Telegram руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», сын Дмитрия Рогозина Алексей. Он уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы против них бесполезны, поэтому единственный вариант противодействия таким беспилотникам — сбивать их.

Для атаки на Москву использованы ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая, — написал Рогозин-младший.

Он объяснил, что размах крыла данного типа дронов составляет не менее четырех метров, а дальность полета — от 400 до 1000 километров. Стоить такой беспилотник может примерно $30–200 тысяч.

Telegram-канал Baza писал, что в утренней атаке в Москве и Подмосковье участвовали около 25 дронов. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил атаку дронов, сообщив, что в нескольких районах жители могли слышать звуки взрывов из-за работы ПВО. По словам Воробьева, на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников.