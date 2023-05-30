Шойгу назвал цель атаки украинских БПЛА на Москву Шойгу: целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы, заявил на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, в террористической атаке на столицу было задействовано восемь дронов самолетного типа, все они были уничтожены.

Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены, — сказал министр.

Шойгу пояснил, что три летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ «максимально жестко реагируют» на действия украинских формирований.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ и система ПВО, а также региональные власти сработали должным образом во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо.