«Прощупывают ПВО»: Герой России не исключил более крупную атаку на Москву Генерал Липовой: места падения украинских БПЛА говорят о попытках ВСУ найти слабые места в ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что места падения атаковавших Московский регион украинских дронов говорят о попытках ВСУ прощупать слабые места в российской системе ПВО. По мнению Липового, Киев может искать уязвимости по секторам, чтобы в дальнейшем попытаться запустить по неприкрытому коридору что-то более серьезное.

География падения украинских БПЛА говорит о попытках ВСУ найти слабые места, «черные дыры» в нашей ПВО. <...> ВСУ вновь стучатся в закрытую дверь, Москва плотно прикрыта. Но я думаю, что они на этом не остановятся и дальше будут пытаться искать бреши в нашей обороне, — заявил Липовой.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников в Подмосковье, которые были задействованы Киевом для атаки по Москве. По его данным, дроны были сбиты в населенных пунктах в районах Истры, Красногорска и Одинцово.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян не выкладывать видео с работой ПВО. Вместе с тем он считает, что наказывать за такие публикации неправомерно.