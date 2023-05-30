Хинштейн назвал места падения беспилотников в Подмосковье Депутат ГД Хинштейн: сбитые в Подмосковье БПЛА упали в районах Истры, Одинцово и Красногорска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников, сбитых на территории Подмосковья. По данным парламентария, БПЛА сбили в Красногорском, Одинцовском и Истринском округах.

Хинштейн написал, что сбитые в Подмосковье дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино под Красногорском, деревнях Раздоры и Ромашково в районе Одинцово, а также в поселке Гринфилд в Истринском городском округе.

Депутат назвал атаку дронов на Москву утром 30 мая новой реальностью. По его мнению, атаки со стороны Украины будут лишь нарастать. Хинштейн заявил, что нужно кардинально усилить меры обороны в части противодействия беспилотникам, для этого в том числе нужно принимать необходимые законы.

Отбитая сегодня налет эскадрильи (восьми) дронов на Москву — это новая реальность, которую предстоит осознать. То, что все восемь БПЛА, по сообщению Минобороны, сбиты системой ПВО или подавлены средствами РЭБ — замечательно. Но это не должно никого успокаивать. Нельзя недооценивать врага! — заявил Хинштейн.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что атака дронов на Москву стала возможной из-за того, что Россия очень большая страна, и БПЛА смогли долететь до столицы в обход мест расположения средств ПВО. При этом, по его словам, это по большей части «информационная атака» с целью запугивания жителей столицы.

Минобороны РФ ранее заявило об уничтожении восьми беспилотников самолетного типа, которые были задействованы Украиной для атаки по Москве. По данным ведомства, пять БПЛА были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от целей.