В ГД объяснили, почему беспилотники долетели до Москвы Депутат ГД Картаполов: БПЛА долетели до Москвы в обход районов расположения ПВО

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Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что украинские беспилотники смогли долететь до Москвы в обход районов расположения средств ПВО. По словам парламентария, военные справились со своей задачей, поскольку БПЛА не поразили ни один военный или государственный объект и не нанесли жилым домам в столице серьезных повреждений.

Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны, — сказал Картаполов.

Депутат отметил, что нужно провести тщательный анализ произошедшего, чтобы выработать необходимые меры противодействия. Само же это происшествие по большей части представляет собой «информационную акцию».

Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население, — подчеркнул народный избранник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 30 мая Украина задействовала для атаки по Москве восемь беспилотников самолетного типа. В ведомстве заявили, что все БПЛА были уничтожены. Пять дронов сбил ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от целей.