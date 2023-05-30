Россиян призвали не выкладывать видео с работой систем ПВО Депутат Свинцов призвал россиян не выкладывать видео с работой систем ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян не выкладывать видео с работой систем ПВО. Вместе с тем в разговоре с «Подъемом» он отметил, что ответственности за это не предусмотрено.

Я не рекомендую нашим гражданам все это выкладывать, но наказывать их за то, что они выкладывают, считаю неправомерным. Иначе мы сведем к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают, — сказал Свинцов.

Он добавил, что военные объекты в открытый доступ выставлять нельзя, однако публикация видео с работой ПВО не дает «дополнительных возможностей для спецслужб Америки». По словам Свинцова, США обладают таким уровнем разведданных, что могут в реальном времени видеть передвижение практически всех российских войск.

Парламентарий отметил, что сейчас условия обязывают к работе ПВО. По его словам, объем систем противовоздушной обороны в Московской области или в Крыму, или в Белгородской области «сильно кратно вырос». Свинцов объяснил, что раньше средства ПВО были защищены зелеными массивами, преградами и холмами, а теперь их больше, они расположены на возвышенностях и их видно издалека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Минобороны РФ заявило, что Украина задействовала для атаки по Москве восемь БПЛА самолетного типа, все дроны были уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ.