Нападение на Севастополь, обстрел границы: как ВСУ атакуют РФ 25 мая В ночь на 25 мая ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область, а Черноморский флот отразил атаку дронов на Севастополь

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В ночь на 25 мая ряд российских регионов подвергся диверсиям и нападениям беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минимум дважды за ночь были обстреляны территории Белгородской области, а крымские военнослужащие отбили атаку дронов в Севастополе. О пострадавших не сообщается. Новые подробности атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Атаки дронов на Севастополь

Telegram-канал SHOT cообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Севастополь рано утром в районе поселка Качи. Силы Черноморского флота сбили два БПЛА из стрелкового оружия, еще несколько дронов были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительной информации, разрушений на земле нет. Информации о пострадавших также не поступало. Позднее атаку дронов в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе не разрушены. По словам главы Севастополя, все службы продолжают следить за ситуацией.

SHOT отмечает, что один из беспилотников был сбит в Бахчисарайском районе. По информации канала, дрон ВСУ пытался атаковать водонасосную станцию, его ликвидировали в паре сотен метров от объекта. Пострадавших нет.

Обстрелы Белгородской области

Как сообщил Telegram-канал SHOT, ВСУ минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. По сведениям канала, сначала обстрелу подверглась Новая Таволжанка — по ней выпустили девять мин калибра 120 мм. Источник канала предполагает, что огонь велся из села Гатище в Харьковской области.

После этого, по данным SHOT, спустя 40 минут украинская сторона атаковала пограничный пункт пропуска «Грайворон» в селе Козинка. Канал сообщает, что всего было выпущено семь артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. SHOT пишет, что в результате обстрела загорелось административное здание, пострадавших нет. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Фото: t.me/vvgladkov

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что шесть человек получили осколочные ранения во время обстрела села Козинка и пограничного пропускного пункта «Грайворон». Канал сообщает, что, по предварительным данным, около 20:00 по московскому времени 24 мая начался обстрел со стороны села Велико-Писаревка Сумской области, расположенного в 3,5 км от украинской границы. По информации Baza, по ВСУ выпустили 12 снарядов ствольной артиллерии, предположительно, калибра 152 мм. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Обстрелы ДНР

В Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) сообщили, что украинская армия совершила 17 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов. Информация о пострадавших не поступала.

«В течение последних 24 часов мы зафиксировали 17 эпизодов обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении было 14 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На Горловском — два обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении СЦКК.

ФСБ пресекла диверсии на АЭС

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что силовики предотвратили попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии на двух атомных электростанциях перед 9 Мая. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Как отметили в ведомстве, им удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

«В результате проведенных мероприятий органами Федеральной службы безопасности задержаны члены диверсионно-террористической группы (ДТГ), граждане Украины Майструк Александр 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуард 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии», — сообщили в ЦОС.

По информации ФСБ, диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником СВРУ подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения, прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Затем незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества С-4, 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета.