Москву и МО атаковали дроны: куда прилетело, сколько сбили, кого ранило

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Утром 30 мая 2023-го, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. Telegram-канал SHOT опубликовал видео, где, как утверждается, обломки, похожие на части БПЛА, лежат под домом на улице Атласова. По информации ресурса, дрон попал в жилую многоэтажку. Сколько всего БПЛА атаковали столичный регион, сколько сбили, много ли пострадавших — в материале NEWS.ru.

Где в Москве и МО взрывались беспилотники

По информации Telegram-канала «Комсомольской правды», один БПЛА попал в многоэтажку в Новой Москве на улице Атласова, при этом, передает SHOT, дрон врезался в стену в районе 25-го этажа. Еще один БПЛА предположительно упал на Профсоюзной улице в Москве.

KP.RU сообщил об эвакуации жителей трех подъездов дома на Профсоюзной. Портал отмечает, что после завершения работ спецслужб граждане смогут вернуться в квартиры.

К месту инцидента на улице Атласова также прибыли пожарно-спасательные подразделения. Признаков возгорания они не обнаружили, на одном из верхних этажей выбиты стекла. В МЧС также не исключили, что в дом мог врезаться БПЛА. По словам собеседника ТАСС, вокруг дома обнаружены похожие на беспилотник фрагменты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подтвердил, что утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — подчеркнул руководитель региона.

Утром 30 мая также стало известно о взрывах в Подмосковье, которые слышали жители Одинцово и Красногорска. Сообщалось о работе ПВО в регионе. Было опубликовано видео с дроном, летящим над Новой Ригой в сторону Москвы, по предварительным данным, этот БПЛА уже сбит. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. SHOT, ссылаясь на источник, предположил, что БПЛА замечены над Рублевкой, Красногорским и Истринским районом МО, а также над Новой Москвой.

Telegram-канал «112» сообщает, что три дома в Москве атакованы дронами, последний, предварительно, упал на Ленинском проспекте. Канал пишет, что на месте работают саперы, место оцеплено. Минобороны России информацию не подтверждало. Издание также публикует с места событий видео, на котором видно лежащую деталь, похожую на крыло БПЛА.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА по столице. Градоначальник отметил, что повреждения получили несколько зданий.

«В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. <...> Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — подчеркнул Собянин.

Сколько БПЛА атаковали Москву и Подмосковье

По информации Telegram-канала Baza, московский регион атаковали 25 беспилотников. Минобороны России данную информацию, как и сообщения об атаке БПЛА по Московскому региону, не комментировало.

Сколько БПЛА сбила ПВО

Telegram-канал SHOT предположил, что ПВО сбила 13 БПЛА над Москвой и Московской областью. По данным Baza, часть дронов врезались в деревья или зацепились за провода, так как летели на предельно малой высоте. По информации ресурса, три БПЛА попали в жилые дома, а один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали. Минобороны России не комментировало данную информацию, как и сообщения об атаке БПЛА по Московскому региону.

Есть ли пострадавшие в результате атаки БПЛА по Московскому региону

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки БПЛА никто из граждан серьезно не пострадал. Руководитель региона отметил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — рассказал Собянин.

Какие беспилотники атаковали Москву и Подмосковье

По информации Telegram-канала SHOT, при атаке на Московский регион использовался в том числе ударный дрон UJ-22 Airborne производства «Укрджет», способный пролетать до 800 километров. Такой БПЛА поднимает около 15–20 кг. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7. По данным SHOT, запечатленный на видео БПЛА был сбит.

Ресурс также предположил, что среди БПЛА также замечена новая модель, ранее не применявшаяся ВСУ. Она построена по аэродинамической схеме «утка» на основе двигателя внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6.