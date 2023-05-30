Названа главная опасность атаковавших Москву украинских БПЛА Военэксперт Матвийчук: летевшие на Москву дроны малозаметны и не поддаются радиоэлектронному подавлению

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте

Главная опасность летевших на Москву БПЛА заключается в том, что они малозаметны и не поддаются радиоэлектронному подавлению, их необходимо уничтожить физически, с помощью ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что если дроны летели на малой высоте, то радары могли их и не заметить.

Их особенность в том, что они малозаметны и не поддаются радиоэлектронному подавлению, их нужно только физически уничтожать, чтобы средства ПВО отработали на уничтожение, — сказал он.

Эксперт считает, что эти беспилотники, скорее всего, были сделаны по аэродинамической схеме «утка» (когда у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. — NEWS.ru) и могут преодолеть расстояние в 1000 км.

Их могли собрать где-то в России, а могли запустить и с Украины. Очень мало информации, — добавил спикер.

Утром 30 мая, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По разным оценкам, до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Три попали в жилые дома — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.