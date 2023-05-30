Утром 30 мая после попадания беспилотников в жилые дома были эвакуированы несколько подъездов в разных районах Москвы. По разным оценкам до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Три попали в жилые дома — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.
Telegram-канал SHOT сообщил, что на дронах, залетевших в квартиры на Профсоюзной и в Новой Москве, были кумулятивные заряды. Взрывчатка не сдетонировала, её обезвреживают.
Канал Baza утверждает, что всего в утренней атаке участвовало около 25 БПЛА. Однако, по информации Минобороны, Москву атаковали восемь дронов, пять из них были сбиты ещё в Подмосковье, остальные подавлены средствами РЭБ уже над столицей.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Сотрудники полиции у многоэтажного жилого дома № 98, корпус 6 на Профсоюзной улице, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Сотрудники полиции на Профсоюзной улице у многоэтажного жилого дома № 98, корпус 6, в котором произошел прилет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Сотрудник полиции во время осмотра обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)
Фото: Виталий Смольников/ТАСС
Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома №92 корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия. Москва. Разбитое окно в многоэтажном жилом доме № 98, корпус 6 на Профсоюзной улице, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)
Фото: NEWS.ru
Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома
Фото: NEWS.ru
Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома
Фото: NEWS.ru
Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома
Фото: NEWS.ru
Россия. Москва. Московский. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом № 11 на улице Атласова. В результате происшествия повреждено остекление нескольких квартир и фасад дома