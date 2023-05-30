Андрей Кузнецов

Москву атаковали беспилотники: кадры последствий Утром 30 мая в столице и ее окрестностях были эвакуированы сразу несколько подъездов жилых домов после попадания БПЛА

30 мая 2023 в 10:21

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Россия. Москва. Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92, корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)