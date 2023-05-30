Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Москву дроны Герой России Липовой: атаковавшие Москву беспилотники прилетели с Украины

Фото: CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что атаковавшие Москвы дроны, вероятнее всего, прилетели с территории Украины. Он подчеркнул, что в России подобные беспилотники собрать не могли бы: максимум, что возможно — самодельные БПЛА из детского конструктора.

По его словам, запущенные с Украины беспилотники имеют дальность полета в 1000 км и шли они на малой высоте.

Сегодняшние БПЛА, скорее всего, прилетели с Украины, шли на малой высоте. У них радиус действия до 1000 километров. На предельно малой высоте, с огибанием рельефа, их труднее обнаружить, поэтому они дошли до нашей территории, — сказал он.

Эксперт подчеркивает, что запущенные дроны опасны не более, чем обычный артиллерийский боеприпас, но при попадании по слабоукрепленному объекту они нанесут серьезный ущерб.

По его словам, они сделаны по аэродинамической схеме «утка» (когда у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла) и такие беспилотники производятся на Западе, а не на Украине.

Схема «утка» — да, это современный БПЛА, собранный на Западе, не на Украине. Запад активно поставляет БПЛА, для них это обкатка, как на полигоне. Они различны по размерам, двигателям — реактивные, поршневые, по нагрузке, — пояснил Герой РФ.

Липовой убежден, что таким образом летательные аппараты проходят обкатку, а НАТО посредством Украины испытывает новое вооружение. Он отметил, что для работы российских систем ПВО сбивание этих дронов тоже опыт, который еще наверняка пригодится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Минобороны РФ заявило, что Украина задействовала для атаки по Москве восемь БПЛА самолетного типа, все дроны были уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ. Известно о попаданиях в два жилых дома в столице.