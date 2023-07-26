Военэксперт рассказал, как ВСУ могут оправдаться за неудачи «контрнаступа» Военэксперт Шурыгин: достижение одной из трех принципиальных целей может оправдать ВСУ в глазах украинцев

ВСУ на фоне неудавшегося наступления крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании, и тут возможны только три цели, сообщил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, первой целью может стать Артемовск, второй — Крымский мост, а третьей — ЗАЭС.

Эксперт отметил, что на Артемовском направлении в зоне СВО 25 июля резко обострилась ситуация, однако российским силам удается сдерживать натиск противника. По его словам, ожесточенные бои идут вокруг поселка Клещеевка, который находится к югу от Артемовска.

Эти бои надо рассматривать как попытку ВСУ добиться политического эффекта. В случае утраты нами Клещеевки, вопрос взятия Бахмута для ВСУ все равно не решается. Это только лишь позволит им осложнить для наших войск логистику на этом направлении, и все, — подчеркнул военный эксперт.

По словам Шурыгина, ВСУ считают захват Артемовска одной из принципиальных целей, способных оправдать в глазах украинского и западного общества неудачи летней кампании.

ВСУ на фоне неудавшегося наступления крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании. И тут возможны только три цели: первая — Бахмут, чтобы сообщить нации, что его отбили и бахмутская «фортеция» возвращена под контроль Киева; вторая цель — Крымский мост, и третья — Запорожская атомная электростанция, — рассказал Шурыгин.

26 июля военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российской армии удалось удержать населенный пункт Авдеевка на Артемовском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь ВСУ, но бои за высоты к западу от Авдеевки продолжаются. Андреевку, что южнее Клещеевки, противнику занять тоже не удалось, утверждает военкор. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал Colonelcassad опубликовал видео уничтожения ВС РФ польской самоходной гаубицы Krab в районе населенного пункта Резниковка в ДНР. САУ была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Обозреватель Эрик Нурдберг отметил в статье для SVT, что беспилотники «Ланцет», применяемые российскими силами на передовой, являются одной из главных угроз для наступления ВСУ. По его мнению, БПЛА могут наносить удары вглубь украинского тыла, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы.