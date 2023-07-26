Беспилотники «Ланцет», применяемые российскими силами на передовой, являются одной из главных угроз для наступления ВСУ, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT. По его мнению, БПЛА могут наносить удары вглубь украинского тыла, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы.
Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления, — сказал Нурдберг.
Он добавил, что у Киева нет систем ПВО, которые могли бы противостоять этим беспилотникам.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские десантники на северном фланге Артемовска выследили замаскированный танк противника и уничтожили его. Бронемашину солдаты ВСУ пытались замаскировать в лесополосе, однако БПЛА «Ланцет» прилетел точно в цель.
До этого сообщалось, что под удар российских военных в Запорожской области попала очередная колонна американской военной техники ВСУ. На видео, опубликованном военкорами, видны подбитые бронеавтомобилями International MaxxPro. Четыре бронетранспортера производства компании Navistar International, принятых на вооружение в ВС США в 2007 году, были подбиты в ходе отражения наступления ВСУ.