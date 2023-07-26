«РВ»: разведка ВДВ выследила и уничтожила танк ВСУ около Артемовска

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские десантники на северном фланге Артемовска выследили замаскированный в лесополосе танк противника и уничтожили его. Бронемашину солдаты ВСУ пытались замаскировать в лесополосе, однако БПЛА «Ланцет» прилетел точно в цель, говорится на канале.

На видео показано, как танк двигается по открытой местности между лесополосой и полем. Затем, стараясь уйти с открытой местности, экипаж решает укрыться в лесополосе. В какой-то момент противник замешкался, чем воспользовались российские десантники.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил, что российские военные нанесли удар по огневой позиции ВСУ в районе Артемовска. Он опубликовал видео, где запечатлен момент атаки, которая оставила украинских военных без гаубицы М777 из США. Судя по записи, украинские артиллеристы окопались в лесополосе. Разведка ВС РФ вычислила расположение противника, после чего по его позициям открыли огонь.

Ранее сообщалось, что под удар российских военных в Запорожской области попала очередная колонна американской военной техники ВСУ. На видео, опубликованном военкорами, видны подбитые бронеавтомобилями International MaxxPro. Четыре бронетранспортера производства компании Navistar International, принятых на вооружение в ВС США в 2007 году, были подбиты в ходе отражения наступления ВСУ.