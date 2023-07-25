«РВ» показала уничтоженные бронемашины ВСУ на Запорожском направлении «РВ» показала уничтоженные бронетранспортеры MaxxPro ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Русская весна» сообщил об очередной колонне американской военной техники ВСУ, которая попала под удар российских военных в Запорожской области. На видео, опубликованном военкорами, как сообщает канал, видны подбитые бронеавтомобилями International MaxxPro. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

На кадрах видны четыре бронетранспортера производства компании Navistar International, принятых на вооружение в ВС США в 2007 году. По данным канала, тяжелые бронемашины были подбиты в ходе отражения наступления ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Четыре уничтоженных нашими бойцами в ходе отражения наступления врага американских бронеавтомобиля International MaxxPro, — отмечает «РВ».

Судя по видео, колеса и борта бронемашин изрешечены выстрелами, также видна выгоревшая при взрыве внутренняя часть одного из MaxxPro. Данные о судьбе экипажей колонны не приводятся. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на линии фронта в Запорожской области установилось относительное «затишье перед бурей». Он также отметил, что Вооруженные силы Украины ведут передислокацию своих войск. По его сведениям, около 60% штурмовых резервов ВСУ еще не были задействованы в боевых действиях.