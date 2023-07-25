Рогов назвал «затишьем перед бурей» обстановку на Запорожском фронте

Фото: МО Украины

На линии фронта в Запорожской области установилось относительное «затишье перед бурей», заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он также отметил, что Вооруженные силы Украины ведут передислокацию своих войск.

На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На Ореховском и Васильевском — достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы, — указал Рогов.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» отметил, что сейчас армия Украины готова ко второй волне наступления. По его сведениям, около 60% штурмовых резервов ВСУ еще не были задействованы в боевых действиях.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что украинская армия могла начать обходить укрепрайоны ВС РФ на Запорожском направлении по предложению советников из США. Специалист обратил внимание, что такую схему разработали американцы, но против «племен», а не регулярных армий. По его словам, российская разведка быстро узнает о любом перемещении украинских сил, поэтому эта тактика принесет ВСУ только крупные потери.