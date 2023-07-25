Военэксперт объяснил, почему ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении Военэксперт Матвийчук: ВСУ начали обходить укрепрайоны ВС РФ на Запорожье по совету США

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали обходить укрепрайоны ВС России на Запорожской направлении по предложению американских советников, рассказал NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, подобную схему разработали именно в США, но против «племен», а не регулярных армий.

Думаю, сменить тактику им посоветовали американские кураторы. В США есть такая методика — обходить укрепрайоны, узлы сопротивления, накапливать резервы в тылу и наносить удары. Но схема очень хороша против племен, но с регулярной армией это не работает. О любом перемещении, обходе ВСУ наших оборонительных позиций и, самое главное, их накоплении, тут же станет известно нашей разведке посредством беспилотником, по ним нанесут удары, никакой пользы ВСУ это не принесет, только крупные потери, — рассказал Матвийчук.

Telegram-канал «Архангел спецназа» 25 июля предположил, что противник сменил тактику, решил обходить укрепрайоны и поменял направление атаки в районе Лобкового с Жеребянок. Военный эксперт Алексей Борзенко при этом заявил, что Вооруженные силы России на текущий момент сконцентрированы на методичном уничтожении сил противника. По его словам, такая тактика вполне эффективна и условия для контрнаступления ВС РФ появятся не раньше середины августа.

Он предположил, что если ситуация не изменится, украинская армия исчерпает кадровый ресурс уже к середине или концу августа. Тогда широкомасштабная наступательная операция российских войск может стать актуальной.