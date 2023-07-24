Военный эксперт назвал условие начала контрнаступления ВС РФ Военный эксперт Борзенко: контрнаступление ВС РФ возможно после исчерпания кадрового ресурса ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России на текущий момент сконцентрированы на методичном уничтожении сил противника, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, такая тактика вполне эффективна и условия для контрнаступления ВС РФ появятся не раньше середины августа.

Группировка ВСУ стачивается и очень быстро. Там порядка 25–27 тысяч, причем это была элитная армия, которую они предназначали для развития «контрнаступа». А сейчас их бросают в «серую зону», и они там гибнут. Потери — 600–800 человек в сутки, — заметил эксперт.

Он предположил, что если ситуация не изменится, украинская армия исчерпает кадровый ресурс уже к середине или концу августа. Тогда широкомасштабная наступательная операция российских войск может стать актуальной.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли первый польский танк в боях на Запорожском направлении. Как утверждает Forbes, в боестолкновениях участвовала резервная бригада ВСУ, которая и понесла потери в результате провальной попытки штурма. Речь идет о 22-й механизированной бригаде, которая является единственным обладателем польских танков PT-91 Twardy.

Журналисты также пришли к выводу, что командование ВСУ приняло решение замедлить контрнаступление. Таким образом они рассчитывают пройти минные поля с минимальными потерями, говорится в публикации.