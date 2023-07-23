ВСУ потеряли первый польский танк в боях на Запорожском направлении Forbes: ВСУ лишились польского танка в Запорожье

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли первый польский танк в боях на Запорожском направлении, пишет издание Forbes. По его информации, в столкновениях участвовала резервная бригада ВСУ, которая и понесла потери в результате попытки штурма.

Издание указало, что 22-я механизированная бригада является единственным подразделением, использующим польские ПТ-91. При этом отмечается, что ВСУ не только не смогли прорвать оборону, но и потеряли танк чешского производства.

Также отмечается, что руководство украинской армии, по всей видимости, приняло решение замедлиться. Таким образом они рассчитывают пройти минные поля с минимальными потерями, говорится в публикации.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры разгрома военной техники и живой силы ВСУ под Артемовском. Представленная ведомством запись продемонстрировала, как российские артиллеристы наносят точные удары по позициям противника. В результате украинские военные лишились нескольких десятков единиц техники.

Минобороны также поделилось кадрами боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Бронемашина выполняла боевые задачи с закрытых позиций. На видеоролике видно, как экипаж танка производит залп.