Минобороны РФ показало кадры разгрома украинской армии под Артемовском

Фото: Stringer / Global Look Press

Минобороны России в официальном Telegram-канале показало видео уничтожения техники и живой силы украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ громит ВСУ точными ударами.

«Крылатая пехота» наносит точные удары по пытающимся наступать боевикам. На поле боя остаются десятки единиц уничтоженной украинской техники, — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России начали мощное наступление под Донецком. По его данным, украинские военные были выбиты из населенного пункта Веселое. Минобороны России пока не комментировало данную ситуацию.

Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое около Соледара. По его словам, киевские военные боятся наступления ВС РФ. Сейчас украинская армия несет потери из-за работы российской артиллерии. При этом ВСУ наступают несколькими группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники. Они также активно применяют беспилотники, что позволяет сделать вывод об имеющемся запасе боеприпасов и желании атаковать объекты ВС РФ, добавил Сладков.