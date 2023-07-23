Минобороны показало работу экипажей танка Т-72 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа в ходе выполнения огневых задач с закрытых огневых позиций в зоне проведения специальной военной операции. На видеокадрах показано, как боевая машина вместе с экипажем выезжает на позицию, после чего производит выстрел.

Telegram-канал Минобороны России опубликовал видео уничтожения группы украинских штурмовиков высокоточным боеприпасом. Отряд ВСУ шел в атаку, но был вычислен на подступах к позициям ВС РФ и уничтожен. До этого Минобороны показало видео уничтожения техники и живой силы украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ разгромила силы ВСУ точными ударами.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. В своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.

В июне ведомство показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ.