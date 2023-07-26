Коц рассказал об ожесточенных боях на Артемовском направлении Коц: ВС России удалось удержать Авдеевку

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Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале сообщил, что российской армии удалось удержать населенный пункт Авдеевка на Артемовском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь ВСУ. Он отметил, что там продолжаются ожесточенные бои. Минобороны РФ данную информацию не комментировало .

Несмотря на невероятную плотность артиллерийского огня, населенный пункт удалось удержать. Ожесточенные бои за высоты к западу от него продолжаются. Андреевку, что южнее Клещеевки, противнику занять не удалось. Но сообщение между населенными пунктами сейчас — лотерея, — написал он.

По мнению военкора, ВСУ стягивают на Артемовское направление значительные силы, что может свидетельствовать о желании Киева впоследствии пойти в наступление на Донецк.

До этого Коц сообщал о занятии высот в районе Клещеевки военнослужащими Вооруженных сил Украины. По его данным, противник получил возможность зайти в юго-западную часть поселка. Коц отмечал, что в районе работает украинская артиллерия, использующая кассетные боеприпасы. Министерство обороны России данную информацию также не комментировало.