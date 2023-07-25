Военкор Коц заявил о занятии высот у Клещеевки солдатами ВСУ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о занятии высот в районе Клещеевки военнослужащими Вооруженных сил Украины. По его данным, противник получил возможность зайти в юго-западную часть поселка. В настоящее время на его территории идут бои, полностью Клещеевку никто не контролирует, заявляет Коц. Он также отмечает, что в районе работает украинская артиллерия, использующая кассетные боеприпасы. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

Часть высот у Клещеевки противник занял, что дало ему возможность зайти в юго-западную часть поселка. Идут бои, полностью населенный пункт никто не контролирует, — говорится в сообщении военкора.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику на Запорожском направлении. В частности подразделения противника начали обходить укрепрайоны российской армии. По мнению эксперта, такие рекомендации командованию ВСУ дали американские советники. В то же время Матвийчук отметил, что такая тактика плохо работает против регулярной армии, так как она обладает средствами разведки, в том числе БПЛА.