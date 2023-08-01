Как защитить Москву от БПЛА: что такое «купол безопасности» и сколько стоит NEWS.ru узнал, какие системы распознавания и подавления дронов обсуждают специалисты в свете участившихся прилетов БПЛА в столицу

Фото: МО Украины

В Кремле признали, что опасность атак Москвы дронами сохраняется и остается «очевидной». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меры по борьбе с угрозами принимаются. Накануне, в понедельник на тематическом заседании, организованном депутатами Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП), обсуждалась тема, как обезопасить российские города и объекты инфраструктуры от атак украинских БПЛА. На встрече были представлены системы обнаружения и подавления беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать «Московский купол безопасности». Подробности о средствах защиты от БПЛА — в материале NEWS.ru.

Как заметить БПЛА в облачную погоду

На встрече с депутатами Госдумы специалисты разных компаний рассказали о своих разработках, которые могут защитить российские города и стратегические объекты от атак беспилотников.

В частности, директор КБ «Проминжиниринг» Константин Родионов сообщил о системе, работающей по принципу купола. Это означает, что она должна будет разрушить радиоэфир, который используется для связи дрона и оператора. Уже сделан восьмидиапазонный купол. Но он создан для зоны боевых действий и для использования в городах ему необходима доработка.

Фото: NEWS.ru

«БПЛА обнаруживаются либо по радиосигналу, либо по видеорегистрации при хорошей погоде. Но дрон на высоте 150 метров при облачной погоде уже не виден, а у нас много таких дней в году. Поэтому остается контроль радиоэфира. Если дрон использует радиоэфир для связи с оператором, то нужны средства, которые разрушат связь оператора с летающей частью», — заявил эксперт.

По его словам, это позволяет «сделать акцент на посадке дрона не там, куда он направляется». То есть, в случае с Москвой и другими городами РФ, можно не дать БПЛА врезаться в здание или сооружение, которое было выбрано в качестве цели. Но обычно дальность действия такого подавителя — до 300 метров. Именно на таком расстоянии создается эффективная помеха, но многое еще зависит от мощности радиосигнала, который идет от летающей части.

На каком расстоянии можно заглушить БПЛА

Специалист по противодроновым устройствам Павел Марьюшкин представил образец «купольной системы». Он объединяет в себе детектор и подавитель. Устройство может идентифицировать самые массовые дроны и подавлять их.

«[Система] обнаруживает дроны, которые используют связь с оператором, либо передают какие-то данные, и как раз по этому излучению определяются. Она же собственно заглушает GPS-сигнал и сигнал управления. Система обнаруживает дроны на расстоянии от пяти километров, а глушит в зависимости от того, как высоко ее поднять, — на расстоянии одного-двух километров. Все зависит от оснащенности дронов. Когда дрон летит непосредственно на купол, у второго нарастает мощность сигнала, у оператора — слабнет», — объяснил Марьюшкин.

Он подчеркнул, что «такая система не панацея, потому что в Москву прилетают более сложные и дорогие системы», но отказываться от такого устройства, по словам эксперта, не следует, потому что оно «упрощает задачу».

«[Такая система] входит в джентельменский набор тех средств, которые должны использоваться для защиты от дронов. Нет смысла ставить [комплекс прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения] „Панцирь“, если у тебя в любой момент может прилететь и что угодно сделать», — констатировал Марьюшкин.

Какие комплектующие используют в системе распознавания БПЛА

Заместитель главного конструктора Института космических исследований Антон Бережков также рассказал о созданном на опытном образце видеосистемы распознавания дронов и других потенциально опасных целей.

Фото: МО Украины

«Система состоит из двух блоков. Один представляет собой широкоугольную видеокамеру со встроенным устройством обработки изображения, основанном на базе искусственного интеллекта. Вторая часть — это узкоугольная камера, размещенная на поворотном устройстве, которая обеспечивает приближение интересующих объектов. <...> Данная система была опробована в ДНР и с учетом появившихся замечаний были запущены пять образцов в производство. Ориентировочный срок изготовления — порядка двух месяцев», — пояснил специалист.

По его словам, при создании устройства использовались «доступные комплектующие, в основном китайского производства». Но помимо этого есть и составляющие из других стран, например, из Японии.

«Мы используем в своих изделиях передовую оптику и сенсоры из Японии. Это самая топовая гражданская продукция, которая может быть использована. Применение этих двух ключевых компонентов нам позволяет создавать систему, которая „видит“ на расстоянии 20-30 километров. Еще, за счет того, что мы используем чувствительный сенсор, мы видим неплохо в темноте в высоком разрешении до 20 мегапикселей. <...> Даже при слабом освещении можно с уверенностью идентифицировать военную технику на расстоянии порядка 20 километров», — добавил Бережков.

Чем помогут нейронные сети при распознавании БПЛА

Также он добавил, что специалисты его предприятия занимаются обучением нейронных сетей для распознавания техники. Такая система поможет разведке. Компьютер будет подсказывать человеку, где произошло «неестественное изменение» обстановки. Следующий этап — автоматическая классификация объектов.

Представитель АО НПК «ТРИСТАН» Алексей Савинков презентовал завершенный проект комплекса по защите от БПЛА. Эта система использует как акустический, так и видеометод определения. Благодаря ей фиксируется и объект, и пульт управления им на расстоянии до 28 километров. После обнаружения БПЛА уничтожается пневмопушкой. Зона поражения — до трех километров.

Сколько будет стоить купол от БПЛА

По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, защита Москвы и стратегических объектов страны от БПЛА потребует миллиардов рублей. Парламентарий считает, что это небольшие расходы.

«При обсуждении с экспертами выяснилось, что на создание дополнительной защиты нужно всего 2 млрд рублей и полгода. Пусть даже ошиблись и понадобится 20 млрд и немного больше времени — это ничто по сравнению с угрозой и возможностями нашего бюджета. Не нужно перестраивать действующие системы наблюдения под новые задачи и направлять камеры контроля скорости в небо. После общения со специалистами понятно, что это не сработает. Необходимо создавать специализированную систему по выявлению и уничтожению дронов. Тем более, стоит она недорого», — заявил Гусев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько раз БПЛА атаковали Москву

Впервые беспилотники долетели до Москвы в ночь на 3 мая, атаковав Кремль. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков расценил случившееся как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина накануне Дня Победы». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в тот раз заявил, что произошедшее было инсценировкой, президент Украины Владимир Зеленский также отрицал причастность Киева к атаке на Кремль.

Во второй раз БПЛА атаковали Москву 30 мая. Беспилотники попали в жилые дома на Ленинском проспекте, на проспекте Вернадского, на Профсоюзной улице на улице Атласова в Новой Москве. Люди серьезно не пострадали. По данным Минобороны РФ, в столицу прилетели восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все они были сбиты. Пять БПЛА уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В третий раз беспилотники прилетели в столицу утром 24 июля. Один из них упал в районе станции МЦК «ЗИЛ», второй — в Хамовниках, рядом со зданием Министерства обороны России. По данным военного ведомства, оба дрона были сбиты средствами РЭБ. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров тогда пообещал, что подобных атак на Москву будет больше.

В четвертый и пятый раз БПЛА долетели до Москвы 30 июля и 1 августа. Они врезались в небоскреб «Око-2» в IQ-квартале делового комплекса «Москва-сити», где располагается Минэкономразвития и Минцифры. Дроны повредили фасад здания, а также автомойку.

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