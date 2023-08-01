«Попил воды и лег спать»: житель «Москва-Сити» о реакции на атаку БПЛА Житель и сотрудник «Москва-Сити» рассказал, что проснулся от взрыва и лег спать

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Житель и руководитель одной из фирм, расположенных в «Москва-Сити», рассказал NEWS.ru, что в их организации планируют обновить инструктаж по технике безопасности после нескольких атак беспилотников. Утренняя атака БПЛА 1 августа произошла в башне, которая находится напротив их здания.

Вот мы сейчас обсуждаем инструктаж по безопасности по нашему коллективу, план эвакуации, какие-то базовые меры. Если видишь у окна подлет, то от окна отходить, — поделился мужчина.

Собеседник NEWS.ru отметил, что живет в апартаментах той же башни, где находится его фирма. В момент атаки он находился дома и проснулся от громкого взрыва. При этом он нисколько не удивился очередной атаке и продолжил спать.

Проснулcя от взрыва. Попил воды, лег спать. [Спецоперация] идет полтора года, я знаю. Но все обсуждают в лифте, да. Информационный удар состоялся, — заявил предприниматель.

Ранним утром 1 августа очевидцы сообщили о новом попадании дронов по «Москва-Сити». Минимум один беспилотник влетел в окно одной из башен. После этих сообщений к «Москва-Сити» прибыли экстренные службы. К зданиям подъехали автомобили полиции и МЧС. Позже экстренные службы подтвердили падение дрона в Москве.