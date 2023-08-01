БПЛА взорвал этаж Минэка в «Москва-Сити»: как ВСУ атакуют РФ 1 августа Дрон ВСУ упал на одну из башен «Москва-Сити», еще два беспилотника сбили в Подмосковье

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские дроны совершили новый налет на Москву. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах приграничных населенных пунктов региона. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Чуровичи обстреляли из миномета. Министерство обороны России заявило, что ночью совершена попытка атаки беспилотных катеров на два корабля Черноморского флота России. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по селу Нехотеевка 12 артиллерийских снарядов. По его словам, в селе Журавлевка украинские военные сбросили три гранаты с БПЛА. Также населенный пункт был атакован с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено два артиллерийских снаряда, пострадавших нет. Различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, повреждены хозяйственные постройки, гараж и подвал. Также в результате обстрела поврежден автомобиль. Губернатор добавил, что из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка. Всего зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый — установлено 12 прилетов. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по селу Староселье и территории между селом Графовка и посёлком Прилесье выпущено по 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Ржевка — зафиксировано семь прилётов. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

Гладков добавил, что по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено восемь и четыре минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» обстреляли из миномета и гранатомета — зафиксировано 9 минометных снарядов и 6 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

Что разрушено из-за обстрелов в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 1 августа ВСУ обстреляли село Чуровичи, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте. По данным Telegram-канала Mash, примерно с 8:40 утра было зафиксировано восемь прилетов из миномета калибра 120 мм.

Где еще упал беспилотник ВСУ

Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник упал возле железнодорожных путей в Рязанской области. По информации канала, дрон обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе. Приехавшие на место силовики нашли коптер размером 20×20 см. Взрывных устройств на нём не было. Полиция выясняет, откуда он прилетел. На движение поездов инцидент не повлиял. Местные власти не комментировали эту информацию.

Что известно о новом ударе по «Москва-Сити»

ВСУ попытались нанести новый удар беспилотниками по Москве. Первые сообщения о пролетающих в небе дронах появились от очевидцев из подмосковных городов Одинцово и Наро-Фоминска. По словам жителей, звуки взрывов раздались около 03:00 часов.

Позже очевидцы сообщили о новом попадании дронов по деловому кварталу «Москва-Сити». Беспилотник влетел в окно одного из небоскребов. Экстренные службы подтвердили падение БПЛА в столице. Средства противовоздушной обороны сбили один из беспилотников в Подмосковье. По данным источника экстренных служб, взрывы были слышны в районе Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

После сообщений о падении дронов в столице аэропорт Внуково временно закрыли. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», все вылеты были отменены, а пассажиры остались сидеть в салонах самолетов. Воздушные суда, которые прибывали в столичный аэропорт, перенаправляли на другие аэродромы. Позже Внуково возобновило работу.

В пострадавшей башне комплекса «IQ-Квартал» находится офис Министерства экономического развития. Сотрудников ведомства перевели на удаленную работу, совещания проходят по видеосвязи, сейчас оценивается ущерб и состояние инфраструктуры на предмет безопасности, уточнила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

Как отреагировали на атаку в «Москва-Сити» Собянин и Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ПВО сбило несколько беспилотников на подлете к Москве, но одному БПЛА все-таки удалось долететь до башни в «Москва-Сити». В результате поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв. м.

Министерство обороны России сообщило, что в атаке на столицу участвовали три украинских БПЛА. Как уточнили в оборонном ведомстве, два из них удалось сбить, а третий был подавлен средствами РЭБ. Ведомство назвало удары по Москве террористической атакой.

Какие корабли атаковали в Черном море

Минобороны РФ заявило, что ночью ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России — «Сергей Котов» и «Василий Быков». Патрульные судна выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Фото: МО РФ Корабль «Сергей Котов»

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи.

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