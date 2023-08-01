ВСУ обстреляли село под Брянском Mash: в селе Чуровичи Брянской области зафиксировано пять прилетов со стороны ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил, что в 1 августа ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области. По данным канала, примерно с 8:40 утра было зафиксировано восемь прилетов из миномета калибра 120 мм. Минобороны эту информацию не комментировало.

Mash сообщает, что жертв среди населения нет, но разрушены три дома и поврежден автомобиль. Кадры с места обстрелов появились в сообществе села в соцсети «Вконтакте»

Днем ранее в Брянской области ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела были повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение, сообщал губернатор Александр Богомаз. Также он подтверждал, что позже ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки.