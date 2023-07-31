Трое сотрудников «Мираторга» получили ранения при обстреле Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека получили ранения во время обстрела села Крапивна на юго-западе Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza. Как уточняется, пострадавшие — сотрудники местного свинокомплекса компании «Мираторг».

Обстрел произошел утром в воскресенье, 30 июля. Тогда по району, где находится предприятие, выпустили 15 артиллерийских боеприпасов. По информации канала, ранения получили 43-летний мужчина и две женщины в возрасте 32 и 42 лет. У всех минно-взрывные ранения рук и ног, пишет Baza. Пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, повреждения получили некоторые строения свинокомплекса. Также пострадал частный дом в населенном пункте Новый Ропск.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника сбросили боеприпас на здание УВД Трубчевского района. Строение получило незначительные повреждения Пострадавших в результате атаки нет.

В Ростовской области украинские войска также предприняли попытку нанести удар при помощи БПЛА. По информации главы региона Василия Голубева, аппарат рухнул в хуторе Дарагановка Неклиновского района. В результате инцидента повреждена крыша частного дома и автомобиль.