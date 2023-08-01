Беспилотник ВСУ врезался в «Москва-Сити»: новости СВО на утро 1 августа

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити»

Вооруженные силы Украины попытались нанести новый удар беспилотниками по Москве. Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в атаке на столицу участвовали три украинских БПЛА. Как уточнили в оборонном ведомстве, два из них удалось сбить, а третий был подавлен средствами РЭБ.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ПВО удалось сбить несколько беспилотников на подлете к Москве, но одному БПЛА все-таки удалось долететь до башни в «Москва-Сити». Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв. м.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что установка боновых (плавучих) заграждений в районе Крымского моста должна частично обезопасить подступы к транспортному объекту. Авторы канала также полагают, что это снизит вероятность повторения диверсий. «Рыбарь» отмечает, что эффективность боновых заграждений была доказана в ходе отражения атак на Севастополь.

Специалист по противодроновым устройствам Павел Марьюшкин рассказал, что систему обнаружения и подавления украинских беспилотников W20 представили в Общественном штабе по защите москвичей. Это детектор-подавитель, заглушающий GPS-сигнал и сигнал управления, который использует оператор дрона. Инновационная разработка способна обнаруживать наиболее массовые типы БПЛА.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он уточнил, что под обстрелом оказалось село Басань, что к юго-востоку от Орехова. В результате попадания в местный магазин погибли три человека, еще около 15 получили ранения.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, почему «Старлинк» имеет важное значение для ВСУ. По его словам, солдат с мобильным телефоном становится датчиком для такой системы. Он добавил, что это сетецентрическая боевая информационно-управляющая система (БИУС) — в которой происходит мгновенный сбор данных по всем точкам поступления информации.

Фото: Russia Ukraine Conflict: Operation European Support Sgt. Peter Martinez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдеп США подтвердил начало переговоров Вашингтона с Киевом по гарантиям безопасности на текущей неделе, передает ТАСС. Представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что мероприятие пройдет в онлайн-формате. Подробности, в том числе о возможной «израильской» модели безопасности для Украины, он раскрывать отказался.

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры работы российских ВДВ, поразивших украинскую боевую машину пехоты БМП-2. Точная атака была совершена с помощью ударного беспилотника «Ланцет».

США выступили за многосторонние переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Американская сторона также планирует принять участие во встрече, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга. Он добавил, что в Вашингтоне в первую очередь обращают на то, чтобы Киев был представлен на мероприятиях по дипломатическому решению украинского конфликта.

В Таганроге продолжает действовать режим ЧС, который ввели после удара украинской ракеты, передает РИА Новости. В агентстве также сообщили, что на месте теракта ведется разбор завалов.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга сообщил, что украинские власти вольны в выборе своих целей для ударов против России. Так он прокомментировал атаки беспилотников ВСУ по Москве. Кроме этого, он подчеркнул, что американская администрация «не дает разрешения» ВСУ наносить удары за пределами территории Украины.

Сразу несколько взрывов прогремели в Харькове, написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, произошло как минимум три взрыва в Шевченковском районе. Согласно интерактивной карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области в 23:55 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит слишком медленно. Он отметил, что украинцы и сами это понимают.



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