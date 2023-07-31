Эксперт рассказал, почему «Старлинк» имеет важное значение для ВСУ Эксперт Артамонов заявил, что благодаря «Старлинку» можно руководить операциями на фронте

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

«Старлинк» имеет колоссальное значение для сетецентрического сбора данных и анализа распределения целей со стороны украинского Генштаба, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, солдат с мобильным телефоном становится датчиком для такой системы.

Это сетецентрическая боевая информационно-управляющая система (БИУС) — в которой происходит мгновенный сбор данных по всем точкам поступления информации. Фактически, каждый солдат с мобильным телефоном, подсоединенным к «Старлинк», становится датчиком для БИУСа, — рассказал эксперт.

По его словам, собранная информация поступает в центральный аналитический центр НАТО, и там оценивается по принципу Big Data (просчет больших объемов данных). После этого происходит распределение целей по всем свободным боевым единицам.

То есть, если у вас есть несколько артдивизионов, и одно орудие из них ничем не занято, то через «Стралинк» НАТО мгновенно найдет для него цель и направит огонь этого орудия. Натовский БИУС — это мозг, который через «Старлинк» руководит миллионами операций на фронте, — резюмировал Артамонов.

Ранее один из командиров подразделения БПЛА ВСУ пожаловался на появление у России новых технологий в сфере РЭБ. По словам украинского военного, Россия теперь способна подавлять спутниковый интернет «Старлинк». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.