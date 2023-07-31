Власти РФ готовятся к новым ударам дронов ВСУ: новости СВО на вечер 31 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за прошедший месяц составили более 20,8 тысячи военных. Он добавил, что Киев также потерял 2227 единиц вооружения, в том числе 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.

Также в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили цех по производству украинских беспилотников в Харьковской области. По данным ведомства, удар был нанесен по объекту в населенном пункте Великий Бурлук.

Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» сообщил, что в ночь на 31 июля Вооруженные силы России нанесли удар по целям в Харькове и области. По его данным, в результате атаки были поражены военные объекты, находящиеся на территории Новобаварского района. Предполагается, что речь идет о складе ВСУ. В Министерстве обороны РФ не комментировали данную информацию.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», российские силы нанесли серию мощных ударов по местам дислокации ВСУ в Купянске в районе Харьковской области. Сейчас ВС РФ развивают наступление на Купянском направлении, отмечает канал.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, украинские бойцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

Фото: МО РФ

Как заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ потеряли пять боевых машин пехоты в ходе столкновений на Запорожском направлении вблизи населенного пункта Работино. Уточняется, что среди уничтоженной техники есть американская M2 Bradley.

Экстренные службы Херсонской области сообщили, что военнослужащие ВС России пресекли попытку бойцов ВСУ форсировать Днепр вблизи острова Малый Белогрудый. Уточняется, что в результате отражения нападения были убиты 10 украинских солдат, а также уничтожена одна лодка. Кроме этого, атака была отражена и вблизи острова Борщевой, там погибли пятеро человек и была уничтожена одна лодка.

Как рассказал Денис Пушилин, ситуация на Краснолиманском направлении поменялась в хорошую сторону. По его словам, есть продвижение вперед и ежедневное улучшение позиций, а ВСУ несут серьезные потери.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он призвал всех горожан воздержаться от съемок объектов, пострадавших в результате атаки. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев так и не смог добиться военных успехов и теперь оказался в затруднительном положении. По его словам, на этом фоне в НАТО все больше сомневаются в эффективности применения переданного Украине вооружения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что утром 31 июля центр города попал под масштабный обстрел ВСУ. По последним данным, которые были опубликованы представительством ДНР в СЦКК, в результате нападения погибли четверо человек, еще 11 получили различные ранения. Кроме этого, из-за обстрелов были повреждены 17 домов, включая 11 жилых и четыре административных здания. Также под обстрел попали автомобили и автобусы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на здание УВД Трубчевского района. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, само строение получило незначительные повреждения.

Позднее Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Ломаковка Брянской области. По его словам, в результате атаки были повреждены четыре дома и два автомобиля, также в населенном пункте частично пропал свет.

Фото: t.me/vvgladkov

Также Telegram-канал Baza сообщил, что три человека получили ранения во время обстрела села Крапивна на юго-западе Брянской области. По информации канала, пострадавшие являются сотрудниками местного свинокомплекса компании «Мираторг». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе. Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили гараж и один из частных домов.

По данным экстренных служб Херсонской области, один человек погиб при обстреле украинскими военными города Алешки. Суммарно за сутки по населенному пункту было выпущено 14 снарядов. О других последствиях обстрела не сообщалось.

Telegram-канал Mash сообщил, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. По информации канала, в перспективе конструкции будут защищать мост на всей его протяженности.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате взрыва БПЛА в «Москва-Сити» в офисе Министерства цифрового развития повреждено 500 квадратных метров. Во втором здании площадь разрушений составила 450 квадратных метров, взрывной волной повреждены еще четыре здания рядом. По факту произошедшего следственные органы России возбудили уголовное дело.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после удара беспилотников ВСУ по зданиям делового центра «Москва-Сити» были усилены меры безопасности. Эту информацию подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это касается не только столицы, но и регионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в зоне СВО. Он уточнил, что активность противника зафиксирована у Авдеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности на этом участке фронта ВСУ за сутки атаковали пять раз.

Связанный с «ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что компания на сегодняшний день не проводит набор бойцов. По его словам, дефицита в личном составе у ЧВК нет.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Тем временем генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение разместить снайперов на границе с Белоруссией. По словам уполномоченного правительства республики по безопасности информационного пространства Станислава Жарина, на границе с Белоруссией «по-прежнему опасно».

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, заявления телеканала CNN о том, что Вооруженные силы Украины удваивают усилия по прорыву обороны России на юге в рамках контрнаступления, являются пропагандой и «хотелками Запада». Как утверждает Матвийчук, это подтверждает, что Киев не решает военные вопросы самостоятельно.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), вернувшиеся из Турции, могут вновь отправиться на фронт в течение месяца. По его словам, каких-либо препятствий для их участия в боевых действиях нет.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недалекими манкуртами власти «разлагающегося трупа Украины». По его мнению, страной управляют «загашенные клоуны», которые занимаются коррупцией. Медведев уверен, что России выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а «старший клоун» подписал запрет переговоров с Москвой. Политик считает, что это позволит достичь целей СВО.

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский утверждает, что ситуацию на Украине постепенно подводят к перемирию. По его словам, об этом говорят действия противника, который на поле боя ведет себя так, как будто его время истекает.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва подготовила свой проект заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканской миссией по Украине. Он добавил, что документ передан ЮАР и она опубликует его, когда текст будет согласован.

Фото: Метцель Михаил/фотохост-агентство ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Также он заявил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки, о чем не раз сообщалось. За планами Саудовской Аравии провести переговоры по украинскому кризису Москва будет наблюдать, сказал он. При этом пресс-секретарь президента России уверен, что Киев не хочет мира.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что страна поддерживает мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине. Речь идет о проведении переговоров, направленных на политическое урегулирование конфликта. Предполагается, что они пройдут в Джидде в начале августа.

Песков рассказал, что в Кремле намерены следить за переговорами США и Украины о вопросах гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что гарантии для Украины в ущерб России противоречат принципу неделимости безопасности в Европе.

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