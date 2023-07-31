Стало известно о серии ударов, нанесенной по ВСУ в Купянске «Иди и смотри»: серия ударов нанесена по ВСУ в Купянске

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские силы нанесли серию мощных ударов по местам дислокации ВСУ в Купянске в районе Харьковской области. Сейчас ВС РФ развивают наступление на Купянском направлении, отмечает канал.

Нанесли удар по распологам. Потери серьезные, — сказал собеседник Telegram-канала.

Минобороны РФ 30 июля сообщило о продолжении наступления российских подразделений на Купянском направлении. Там за сутки ВСУ потеряли более 80 военнослужащих. Армия России нанесла поражение ВСУ в районах Тимковки, Песчаного, Ольшаны и Новомлынска в Харьковской области, где в районе Избицкого ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

Ранее российские военные сорвали попытку украинских военных перебросить резервы на передовую на Купянском направлении. Противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер. Ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.