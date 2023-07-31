ВСУ сбросили бомбу на здание УВД в Брянской области Богомаз: украинский дрон сбросил бомбу на здание УВД в Брянской области

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на здание УВД Трубчевского района Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, само строение получило незначительные повреждения.

Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы, — написал Богомаз.

О том, что в Трубчевске у здания полиции прогремел взрыв, ранее ночью сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По их словам, в здании была повреждена крыша, выбиты окна.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района. По словам главы региона, в результате инцидента повреждена крыша частного дома и автомобиль.

Минобороны РФ 30 июля сообщило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.