В Кремле оценили планы Саудовской Аравии провести переговоры по Украине Песков: Москва будет следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал планы Саудовской Аравии провести переговоры по украинскому кризису. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что Киев не хочет мира.

Россия будет следить за этой встречей, еще предстоит понять, какие цели ставятся, о чем организаторы планируют вести речь. Мы говорили, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки, — сказалПесков.

Он добавил, что в настоящее время мирные переговоры с Киевом невозможны, никаких предпосылок для этого нет. Украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России, подчеркнул Песков.

О планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине стало известно 29 июля. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.