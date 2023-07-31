ВСУ ударили по Ломаковке Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка Брянской области

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Ломаковка Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки были повреждены четыре дома и два автомобиля, также в населенном пункте частично пропал свет. Аварийные службы занимаются устранением последствий нападения.

Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Этим же утром Богомаз сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника сбросили боеприпас на здание УВД Трубчевского района. Строение получило незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что три человека получили ранения во время обстрела села Крапивна на юго-западе Брянской области. Как уточняется, пострадавшие — сотрудники местного свинокомплекса компании «Мираторг». У всех пострадавших минно-взрывные ранения рук и ног.