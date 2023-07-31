Иран поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Фото: ranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что страна поддерживает мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине, сообщает ТАСС. Речь идет о проведении переговоров, направленных на политическое урегулирование конфликта. Предполагается, что они пройдут в Джидде в начале августа.

Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса, — заявил представитель иранского дипломатического ведомства.

О планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине стало известно 29 июля из статьи The Wall Street Journal. По данным издания, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, однако России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Собственный план по урегулированию конфликта на Украине ранее предложили представители стран Африки. Президент России Владимир Путин отметил, что ряд пунктов мирной инициативы сложно реализовать, так как украинская армия находится в наступлении. В то же время он подчеркнул, что план африканских лидеров способен лечь в основу мероприятий по дипломатическому решению конфликта.