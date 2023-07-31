В Кремле заявили о трудном положении Киева из-за отсутствия боевых успехов Песков: Киев оказался в затруднительном положении из-за отсутствия военных успехов

Фото: МО Украины

Киев так и не смог добиться военных успехов и теперь оказался в затруднительном положении, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит издание «Известия», на этом фоне в НАТО все больше сомневаются в эффективности применения переданного Украине вооружения.

Никаких успехов у киевского режима нет, он находится в трудной ситуации. СВО продолжается, очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы НАТО киевскому режиму расходуются неэффективно, бесцельно, это вызывает вопросы, — сказал спикер Кремля.

Ранее Песков также заявлял, что Россия готова обсуждать политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, несмотря на открытость Москвы, Киев придерживается непримиримой позиции, отвергая любую возможность диалога, даже с учетом непростой ситуации.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший утверждал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был саботирован стараниями Вашингтона. Именно под давлением американских властей президент Украины Владимир Зеленский отказался от сделки по урегулированию кризиса. Тогда США действовали руками бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.