ВСУ начали новый этап контрнаступления: новости СВО на утро 31 июля

Фото: МО Украины

Телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины могли начать новый этап контрнаступления. По его информации, об этом говорят активные попытки прорвать оборонительные позиции ВС России на юге. Как отметил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, украинцы могли перебросить на это направление батальоны и бригады полного состава.

В то же время бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ оборачивается гибелью украинских солдат в «промышленных масштабах». Он считает, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева могут только американские истребители F-16, однако остается неизвестным, когда их ждать.

Российские военные уничтожают позиции ВСУ у Антоновского моста в Херсоне, заявил представитель Минобороны РФ в регионе. По его словам, обстановка на данном участке фронта меняется в пользу группировки войск «Днепр», бойцы которой успешно выполняют поставленные боевые задачи.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли целую бригаду в ходе боев у Времевского выступа. По его словам, при попытке занять населенный пункт на Запорожском участке фронта украинские войска потеряли более трех тысяч бойцов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских военных на Запорожском направлении. Он отметил, что переданная Киеву немецкая техника не устояла против ракетного комплекса у населенного пункта Работино.

Фото: МО РФ

Чехов также отметил, что военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на севере села Старомайорское на Южно-Донецком направлении. По его словам, авиация группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации украинских войск, а также технику, несколько военнослужащих были взяты в плен.

Начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия накрыла огнем стартовую площадку беспилотников ВСУ в ДНР. Он отметил, что авиация группировки нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации ВСУ. Подразделения специального назначения «Юга» выявили и уничтожили три группы пехоты ВСУ общей численностью до 14 военнослужащих, пулеметный расчет, самоходную артиллерийскую установку и миномет, добавил начальник пресс-центра группировки.

В ночь на 31 июля в подконтрольном Киеву Херсоне случились взрывы. По информации издания «Зеркало недели», они раздались в центре города и в Корабельном районе.

Позже серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Мэр города Игорь Терехов заявил, что после взрывов в городе произошел пожар.

Мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии мешают украинским солдатам проводить военные операции, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он заявил, что российские системы глушат всю технику ВСУ, в том числе и ту, которая была передана Киеву от американских партнеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что в зоне СВО прошел испытание новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир». По информации издания, комплекс показал себя хорошо.

Издание The Times сообщило, что Великобритания не стала передавать Украине 43 танка Challenger 2, вместо этого уничтожив их. По данным издания, боевые машины, которые составляли основную часть бронетанковых войск страны, не подлежат ремонту.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает начать с Вашингтоном переговоры касательно предоставления стране гарантий безопасности на этой неделе. По его словам, украинской стороне нужны четко описанные и долговременные обязательства, пока Украина не вступила в НАТО.

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