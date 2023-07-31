На Украине назвали сроки возвращения командиров «Азова» на фронт Глава Нацгвардии Украины: командиры «Азова» могут вернуться на фронт в течение месяца

Фото: МО Украины

Командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), вернувшиеся из Турции, могут вновь отправиться на фронт в течение месяца, заявил изданию «Украинская правда» командующий Нацгвардией Александр Пивненко. По его словам, каких-либо препятствий для их участия в боевых действиях нет.

В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца, — сказал Пивненко.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, когда может вернуться на поле боя один из командиров «Азова» Денис Прокопенко. По сведениям издания, он уже встречался с личным составом и выражал желание вновь участвовать в боях.

Ряд командиров «Азова», сдавшихся в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе, вернулись на Украину из Турции в начале июля. Они должны были оставаться там до окончания боевых действий на Украине в соответствии с условиями их обмена на российских военнопленных и экс-депутата Рады Виктора Медведчука. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Анкары отпустить «азовцев» на родину нарушило все договоренности с Москвой, и отметил, что «задачи для российского спецназа определены».