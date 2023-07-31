Кремль намерен следить за переговорами Киева и США о гарантиях безопасности Песков: Кремль намерен следить за переговорами Киева и США о гарантиях безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле намерены следить за переговорами США и Украины о вопросах гарантий безопасности для Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что это противоречит принципу неделимости безопасности.

Следить будут. <...> Разумеется, это идет в разрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, то есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины в ущерб безопасности нашей страны, — сказал Песков.

Он напомнил, что на недавнем саммите НАТО страны «Большой семерки» говорили, что будут предоставлять гарантии безопасности для Украины. По его словам, такие действия противоречат важному принципу в международном праве, который будет вести к дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью на континенте.