Взрывы прогремели в украинском Кривом Роге Глава администрации Кривого Рога Вилкул заявил о взрывах в городе

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Панорамный вид на промышленный город Кривой Рог в Украине

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе прогремели взрывы. На своем канале в Telegram он призвал всех горожан воздержаться от съемок объектов, пострадавших в результате атаки. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, — написал Вилкул.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ объявили на территории Днепропетровской области воздушную тревогу. К настоящему времени данных о пострадавших людях или поврежденных объектов не поступало.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры ранее сообщала о повреждении военного объекта в Харькове в результате обстрела. По данным ведомства, российской армией был поражен склад Вооруженных сил Украины. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Отмечается, что на складе возник пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. В Минобороны РФ не подтвердили информацию о нанесении ударов по объектам в Харькове.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее призвал украинцев закупить генераторы к зиме. По его словам, в компании не исключают блэкаутов из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, поэтому гражданам необходимо подготовиться.