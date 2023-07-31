Названо новое средство защиты Крымского моста Mash: Крымский мост оградили противодиверсионными боновыми заграждениями

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, в перспективе конструкции будут защищать мост на всей его протяженности.

Mash пишет, что боновые заграждения призваны предотвращать атаки Вооруженных сил Украины, которые используют для атак западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы.

Накануне вечером, 30 июля, движение автотранспорта по Крымскому мосту оказалось перекрыто. О причинах перекрытий не сообщалось. В ночь на субботу, 29 июля, движение по мосту перекрывали три раза. Ранее мост закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.