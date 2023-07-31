Стало известно об уничтожении склада ВСУ в Харькове Прокуратура Харьковской области заявила о повреждении склада ВСУ

Фото: Социальные сети

Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» сообщает, что в ночь на 31 июля Вооруженные силы России нанесли удар по целям в Харькове и области. По его данным, в результате атаки были поражены военные объекты, находящиеся на территории Новобаварского района. Предполагается, что речь идет о складе ВСУ, утверждают авторы канала со ссылкой на областную прокуратуру. В Министерстве обороны РФ не комментировали данную информацию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в результате удара здание склада получило повреждения. На месте происшествия работали сотрудники украинских экстренных служб. По данным Харьковской областной прокуратуры, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону российской армии на Ореховском направлении в Запорожской области. Разведка сумела вовремя вскрыть три района сосредоточения ВСУ, благодаря чему противник был остановлен. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Евгения Балицкого, украинцы понесли значительные потери и отошли назад.

В районе населенного пункта Старомайорское российская армия перешла в контратаку. Военнослужащим удалось выбить ВСУ с передовых позиций на Времевском выступе. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.