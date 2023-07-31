Польские снайперы появились на границе с Белоруссией Командование ВС Польши заявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией

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Генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение разместить снайперов на границе с Белоруссией, сообщается в публикации командования в соцсети Twitter (X). По словам уполномоченного правительства республики по безопасности информационного пространства Станислава Жарина, на границе с Белоруссией «по-прежнему опасно».

Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение, — гласит подпись к фотографиям снайперов.

Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ранее заявил о планах правительства страны усилить границу. Он подчеркнул, что такие меры принимаются из-за увеличения попыток нелегального перехода границы. Также опасения у Варшавы вызывает пребывание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка в районе Гродно. По мнению Моравецкого, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать мигрантам попасть в страну, что приведет к большему обострению ситуации. Такой шаг премьер-министр Польши называет «гибридным нападением» на республику.