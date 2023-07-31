Ходаковский: ситуацию на Украине постепенно подводят к перемирию

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Киев, Украина

Ситуацию на Украине постепенно подводят к перемирию, заявил в Telegram заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, об этом говорят действия противника, который на поле боя ведет себя так, как будто его время истекает.

Ходаковский напомнил, что на Украине есть и внутренняя политика, а ее частью являются выборы президента страны. Замглавы Росгвардии, считает, что они возможны, а президент Украины Владимир Зеленский не обязательно будет их единственным фаворитом.

Есть высокая вероятность того, что Зеленский уже изрядно утомил своих западных партнеров. Никаких оснований утверждать, что завтра его снесут, у меня нет. Но в целом картина выглядит так, что Зеленский уже не воспринимается безальтернативным фаворитом, — говорится в сообщении Ходаковского.

Он обратил внимание на то, что в стране на этом фоне формируются «странные альянсы». Так, олигарх Игорь Коломойский «начал кооперироваться с некоторыми своими традиционными противниками в отдельных чувствительных сферах». Зеленский же, по словам Ходаковского, может попробовать отменить выборы, но его офис уже начал активную подготовку к политической борьбе.

Отсюда напрашивается вывод: ситуацию постепенно подводят к перемирию. Поэтому Зеленскому сейчас крайне важно войти в предвыборную борьбу на военном позитиве, иначе военный «кейс» повернут против него. Кстати, по слухам Залужный отказался войти в «партию власти» Зеленского, — подчеркнул замглавы Росгвардии в ДНР.

Ранее Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани самовольного оставления позиций на Донецком направлении. По его словам, в некоторых подразделениях поднялись волны недовольства на фоне невосполнимых потерь.